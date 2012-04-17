Передано до суду справу крадіжки зброї з університету внутрішніх справ

Львів. 17 квітня. УНІАН. Перед судом постануть службові особи Львівського державного університету внутрішніх справ, причетні до розкрадання зброї.



Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, слідчим відділом слідчого управління прокуратури Львівської області скеровано до суду кримінальну справу стосовно службових осіб Львівського державного університету внутрішніх справ та інших громадян, обвинувачених у розкраданні зброї з Львівського державного університету внутрішніх справ.

Вказану кримінальну справу порушено за ч. 3 ст.364, ч. 2 ст. 262, ч.4 ст. 191 КК України - зловживання службовим становищем, викрадення вогнепальної зброї та розтрату майна, а також за ч.1 ст.263 КК України - придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї.

З’ясовано, що вказані особи, діючи за попередньою змовою та маючи вільний доступ до кімнати складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ, повторно, упродовж 2008-2011 років, викрадали, привласнювали та реалізовували вогнепальну зброю, боєприпаси та інше майно університету, загальною вартістю понад 161 тис. грн.

Наразі чотирьом обвинуваченим обрано запобіжний захід – тримання під вартою, а одному – заставу.

На майно обвинувачених накладено арешт на суму 200 тис. грн.