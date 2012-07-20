Аеропорт «Львів» за період Євро обслужив утричі більше рейсів

Київ. 20 липня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького під час проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 обслужив утричі більше рейсів, ніж у звичайному режимі роботи.

«Якщо в середньому аеропорт обслуговує близько 40 рейсів за добу, то на період проведення матчів Євро-2012 цей показник зріс більш ніж утричі», - повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на генерального директора аеропорту Романа Гонтарєва.

За інформацією Р.Гонтарєва, в дні проведення матчів аеропорт приймав на 150% більше пасажирів, чим у звичайний період.

Нагадаємо, всього за час проведення матчів Євро-2012 - із 7 по 17 червня 2012 року - аеропорт ”Львів” обслужив близько 40 тисяч пасажирів і 600 міжнародних і внутрішніх рейсів, зокрема аеропорт прийняв 7 суден класу D (Airbus-310, Boeing-767) із футбольними уболівальниками.

Всього міжнародний аеропорт «Львів» за 6 місяців 2012 року збільшив пасажиропотік на 55%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 200 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні з пасажиропотоку і маршрутної мережі.

У 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції був збудований новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйована злітно-посадочна смуга.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв`язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. чоловік.