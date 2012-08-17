У Львівській області за хабарництво засуджено податківця

Львів. 17 серпня. УНІАН. На Львівщині за хабарництво засуджено колишнього керівника підрозділу Державної податкової інспекції одного з районів області та його посередника.

Як повідомили сьогодні у прес-службі управління СБУ в Львівській області, 9 серпня набув чинності вирок Галицького районного суду м.Львова у кримінальній справі, порушеній органами прокуратури за матеріалами СБУ стосовно колишнього керівника підрозділу Державної податкової інспекції одного з районів Львівщини та його посередника.

Як зазначається у повідомленні, посадовець вимагав гроші від приватного підприємця за непорушення стосовно нього кримінальної справи та подальше сприяння у здійсненні процедури банкрутства його фірми.

Співробітники Служби безпеки України у вересні 2011 року затримали посадовця «на гарячому» під час одержання ним хабара у розмірі 384 тис. грн від посередника – арбітражного керуючого. До моменту затримання державний службовець вже отримав 40 тис. грн.

Розглянувши зібрані слідством матеріали, суд визнав вже колишнього податківця винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.27, ч.2 ст.369 (підбурювання до дачі хабара) та ч.3 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки із встановленням іспитового терміну - 1 рік. Його спільника засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном 1 рік.

Як поінформувала прес-служба УСБУ у Львівській області, розглядаючи дану справу, суд вперше у Львівській області після прийняття нового антикорупційного законодавства, застосував ст.369-2 (зловживання впливом) ККУ.