Сьогодні стартувала призовна кампанія ”Осінь - 2012”

Київ. 1 жовтня. УНІАН. В Україні з 1 жовтня розпочинають роботу комісії з призову громадян на строкову військову службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України полковник Ігор Миколаєнко.

Він зазначив, що комісії працюватимуть впродовж 2 місяців – до 30 листопада.

І.Миколаєнко поінформував, що у порівнянні з весняним призовом, восени до Збройних сил буде призвано на 2,5 тис. юнаків менше.

Він пояснив, що скорочення обсягів осіннього призову до ЗСУ пов’язано з плановим скорочення обсягів призову в ході реформування ЗСУ, стабілізацією показників укомплектованості військовослужбовцями за контрактом та посиленням складової резервістів у перспективній структурі збройних сил.

Водночас загалом цієї осені підлягають призову на строкову військову службу 18 тисяч 900 осіб. З них до Збройних сил України 12 тис. 500 осіб, внутрішніх військ МВС України 5 тис. 400 осіб, державної спеціальної служби транспорту 1 тис. осіб.

«Призовного ресурсу в Україні достатньо. І зважаючи на незначні обсяги призову на військову службу, можна сказати, що на теперішній час і в майбутньому всі юнаки, які призиваються на строкову службу, будуть призиватися за бажанням», - сказав І.Миколаєнко.

Він також повідомив, що на сьогодні на військовому обліку призовників перебуває близько 1 млн 300 тис. осіб, з яких 61% наразі не підлягає призову з різних причин.

Крім того, І.Миколаєнко зазначив, що терміни відправки юнаків до військових частин сплановано таким чином, щоб забезпечити усім призовникам можливість вільно проголосувати 28 жовтня безпосередньо у військових частинах, або за місцем реєстрації.

І.Миколаєнко також додав, що обсяг видатків для проведення осіннього призову громадян України на строкову військову службу становить 1 млн 700 тис. грн.