У Львові невідомі труять безпритульних собак
16:10, 10 жовтня 2012Львів
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У парках і на вулицях
Львів. 10 жовтня. УНІАН. У Львові протягом останніх двох тижнів городяни знаходять на вулицях і в парках трупи собак.
Як передає кореспондент УНІАН, захисники тварин направили з цього приводу заяву до міліції з вимогою встановити причетних до знищення тварин.
В.о.директора Львівського комунального підприємства «ЛЕВ» Роман Гарматій повідомив УНІАН, що трупи собак, які були знайдені у Львові 4 жовтня у Стрийському парку та на вул. Коломийській, відправили на експертизу.
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