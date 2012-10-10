У Львові невідомі труять безпритульних собак

Львів. 10 жовтня. УНІАН. У Львові протягом останніх двох тижнів городяни знаходять на вулицях і в парках трупи собак.

Як передає кореспондент УНІАН, захисники тварин направили з цього приводу заяву до міліції з вимогою встановити причетних до знищення тварин.

В.о.директора Львівського комунального підприємства «ЛЕВ» Роман Гарматій повідомив УНІАН, що трупи собак, які були знайдені у Львові 4 жовтня у Стрийському парку та на вул. Коломийській, відправили на експертизу.