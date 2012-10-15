У день виборів на Україну очікує щонайменше чотири exit-poll

Київ. 15 жовтня. В день парламентських виборів на Україну очікує щонайменше чотири exit-poll.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна на засіданні круглого столу «Соціологія на парламентських виборах».

Вона нагадала, що «Демініциатіви» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова проведуть «Національний exit-poll-2012».

При цьому І.Бекешкіна звернулася до присутніх на круглому столі представників практично всіх соціологічних компаній, що працюють в Україні, з питанням, чи будуть вони проводити власні exit-poll.

Президент соціологічної компанії Research & Branding Group Євген Копатько сказав, що його компанія проводитиме свій exit-poll.

Таке ж рішення підтвердив і директор соціологічної групи ”Рейтинг” Олексій Антипович.

Присутні соціологи пригадали про плани ”Савік Шустер студії” провести exit-poll у день виборів.

При цьому І.Бекешкіна висловила впевненість у тому, що exit-poll’ів буде більше. З цією думкою погодилися її колеги.

Зокрема, не виключив такої можливості й заступник директора GFK Ukraine Гліб Вишлинський. Також він зазначив, що самостійно, швидше за все, exit-poll його компанія не проводитиме, а зробить це спільно з TNS для телеканалів.