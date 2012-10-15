У Львові призупинено опалювальний сезон

Львів. 15 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 15 жовтня, було прийнято рішення про призупинення опалювального сезону у Львові.

Про це повідомив УНІАН в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Володимир Олійник.

Він зазначив, що рішення про призупинення опалювального сезону у Львові було мотивовано двома чинниками – підвищенням температури навколишнього середовища і економією коштів мешканців.

«Нагадаю, опалювальний сезон починається, якщо середньодобова температура впродовж трьох днів не перевищує 8°С. За інформацією Гідрометцентру, цього року з 8 жовтня середньодобова температура була 6,5 – 7,5 °С. Тому було розпорядження міського голови про початок опалювального сезону з 12 жовтня. У п’ятницю були запущені джерела тепла, подано теплоносій до будинків. Вже у суботу понад 80% будинків Львова мали тепло. У неділю у Львові 92,21% будинків мали тепло. З них будинки, які обслуговують ЛКП – 95,6%, ЖБК – 94,4%, 93,7% - ОСББ, 72% - відомчі будинки. Причина у тому – що багато відомчих будинків не прийняли тепло з метою економії ресурсів. Зараз температура покращується, за прогнозами цей тиждень буде теплим і доцільності нагрівати навколишнє середовище немає. Подача теплоносія буде призупинена, але з можливістю швидкого реагування на зміни показників температури. За окремими заявками тепло подаватиметься у навчальні заклади, медичні установи – туди, де в цьому буде потреба”, - відмітив В.Олійник.

Довідка УНІАН. ЛМКП «Львівтеплоенерго» у новому опалювальному сезоні 2012-2013 рр. здійснює подачу опалення до 1639 житлових будинків, гарячої води до 1096 житлових будинків, обслуговуватиме 142 заклади освіти та 47 установ охорони здоров’я.

До складу ЛМКП «Львівтеплоенерго» входить ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», ТЦ «Південна», 110 котельних, 116 центральних теплових пунктів (ЦТП), 58 ІТП та 432,9 км теплових мереж (в 2-х трубному вимірі).

Компанія «Залізничтеплоенерго» здійснюватиме подачу опалення до 520 будинків, гарячої води – до 370 будинків. В експлуатації на підприємстві знаходиться 18 котельних і 33 ЦТП, 133,8 км теплових мереж.