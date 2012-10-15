Мер Львова Садовий вирішив створити політичну партію

Львів. 15 жовтня. УНІАН. Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про ініціативу створення політичної партії на базі громадської організації ”Самопоміч” та заявив про початок збору підписів за створення нової партії.

Текст відповідної заяви мер Львова оприлюднив 14 жовтня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

“Відчуваю, що цей крок на сьогодні є необхідним для подальшого досягнення поставленої мети – збудувати країну, в якій хочеться жити. Відтак, виступаю з ініціативою створення політичної партії “Самопоміч”. “Самопоміч” не буде учасником парламентських виборів 2012 року. Ми на початку свого шляху в політиці і будемо поступово здобувати довіру українців своєю працею”, - зазначає у заяві А.Садовий.

Він також наголосив, що партія “Самопоміч” базуватиме свою діяльність на засадах християнської моралі, а її ідеологічним центром буде місто Львів.

“Я закликаю до співпраці всіх, хто поділяє цінності, озвучені в цій заяві. Ми розпочинаємо збір підписів українців за створення партії “Самопоміч”. Вірю, що нам вдасться зібрати достатнє коло однодумців, аби збудувати свій український дім на своїй землі”, - наголошує А.Садовий.

У прес-службі Львівської міської ради кореспонденту УНІАН підтвердили, що міський голова Львова дійсно розмістив відповідну заяву на своїй сторінці у Facebook про створення політичної партії.

Довідка УНІАН. “Самопоміч” - це громадська організація, заснована 2004 року, яка взяла собі за ідеологічний взірець рух політичної, економічної та освітньої самоорганізації українців Галичини початку ХХ століття. З 2004 року понад 100 тисяч львів’ян стали активними учасниками проектів, реалізованих “Самопоміччю”.

Громадська організація “Самопоміч” вважається наближеною до міського голови Львова А.Садового.