У Львові відкрили приміщення нового райвідділу міліції

Львів. 16 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Львові на проспекті Червоної калини, 66 відбулося урочисте відкриття нового приміщення Сихівського райвідділу внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, на відкриття нового приміщення райвідділу міліції сьогодні до Львова прибув Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

Під час церемонії відкриття, Віталій Захарченко відмітив, що нове приміщення Сихівського райвідділу міліції є найсучаснішим райвідділом у Львівській області, він облаштований за європейськими стандартами і забезпечений всіма сучасними засобами для нормальної роботи правоохоронців, також у будівлі є „сучасні приміщення для зберігання речових доказів”.

„Приміщення будувалося два роки і зараз ми маємо нове сучасне приміщення в якому працівники райвідділу отримали нормальні умови для роботи”, - відмітив Віталій Захарченко.

Журналістам також продемонстрували камери для затриманих, кабінети працівників, душові та спортивний зал з тренажерами.

Як відмітив начальник Сихівського райвідділу міліції Віталій Фецинець, Сихівський район є найбільшим у Львові, в райвідділі працює 141 працівник і якщо раніше вони розміщувалися в тісному і старому приміщенні, то зараз приміщення райвідділу займає чотири поверхи і всі підрозділи райвідділу забезпечені всім необхідним для нормальної роботи.

Відтепер Сихівський райвідділ міліції розміщується у п’ятиповерховій будівлі, площею 1602 м.кв. У серпні 2010 р. ухвалою сесії цю будівлю передали в оренду міліції на 49 років. Будинок підлягав реконструкції, яка тривала 2 роки. Приміщення розраховане на роботу 150 працівників міліції.