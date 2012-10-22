На Львівщині у ДТП загинуло 4 людини
14:14, 22 жовтня 2012Львів
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На автошляху Київ-Чоп
Київ. 22 жовтня. УНІАН. Вчора о 7.00 поблизу с. Загірці Бродівського району Львівської області на автошляху Київ–Чоп сталося зіткнення автомобілів Hyundai Sonata і Range Rover.
Як повідомляє прес-служба МНС, загинуло 4 людини і ще одну людину було госпіталізовано.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Львівській області.
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