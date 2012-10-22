На Львівщині з`явилися фальшиві плакати від “Батьківщини”

Львів. 22 жовтня. УНІАН. Сьогодні вночі на території міста Львова та більшості населених пунктів області невідомі розклеїли на зупинках громадського транспорту, стовпах оголошень та офісних будівлях велику кількість плакатів із запрошенням до пенсіонерів та спостерігачів на виборах прийти в партійні офіси Об’єднаної опозиції “Батьківщина” за матеріальною допомогою в розмірі 500 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля приміщення партійного офісу на вулиці Садовій у Львові зібралося кілька десятків пенсіонерів, які прийшли по матеріальну допомогу. На цей час партійний офіс ще був зачинений.

У тексті розклеєних плакатів, які не містять жодних вихідних даних, зазначається: „Шановні пенсіонери та спостерігачі! У зв’язку із закінченням останнього етапу виборчої кампанії штаб Об’єднаної опозиції “Батьківщина” запрошує вас прибути 22–24 жовтня 2012 року з 9.00 до 18.00 для отримання матеріальної допомоги у розмірі 500 грн за адресою: (вказується адреса найближчого партійного офісі Батьківщини). При собі мати пенсійне посвідчення чи паспорт”.

У коментарі журналісту, пенсіонери, які стояли біля офісу, повідомлення про виплату грошей сприйняли за правдиве і не припускали, що це може бути провокація.

Як зазначила у коментарі УНІАН прес-секретар виборчого штабу Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Уляна Сурмай, невідомі особи розклеїли практично по всій території Львівської області провокаційні листівки проти ВО “Батьківщина”, у яких запрошують пенсіонерів та спостерігачів прийти у партійні офіси за матеріальною допомогою у сумі 500 грн. За її словами, про появу таких листівок працівників обласного штабу повідомляють виборці з усіх районів Львівщини.

У.Сурмай назвала появу листівок грубою провокацією, яка реалізується з метою “спробувати дискредитувати політичну силу за лічені дні до парламентських виборів”.

Вона також повідомила, що відповідні заяви про виявлені провокативні плакати скеровуються штабами у районні відділи міліції області та Львівське міське управління внутрішніх справ.

При цьому у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що на даний час заяв про виявлення плакатів із неправдивою інформацією до правоохоронних органів ще не надходило.