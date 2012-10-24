На Львівщині відкрили сучасну ферму на 2,5 тис. свиней

Львів. 24 жовтня. УНІАН. У селищі Дубляни Самбірського району Львівщини відбулося відкриття нової сучасної ферми європейського зразка, яка розрахована на 2 500 свиноматок. Ініціатором створення місцевого фермового виробництва виступило ТзОВ «Барком», яке інвестувало у проект майже 70 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії „Барком”.

На сьогодні – це найбільший у Львівській області селекційний центр, аналогів якому в регіоні досі не було. Нова ферма спеціалізуватиметься на розведені чистих ліній свиней і, за розрахунками фахівців, щороку даватиме більше 50 тис. свиней.

«Ферма розрахована на розведення місцевих свиноматок. Ними можуть і будуть заповнюватися інші ферми, які відкриватимуться на Львівщині. Це дозволить компанії «Барком» повністю забезпечити попит в області на свиней і м’ясо. У результаті вітчизняні виробники зможуть відмовитися від закупівлі свиней та м’яса за кордоном, як часто відбувається сьогодні», - розповів засновник ТзОВ «Барком» (ТМ «Родинна ковбаска»), заступник директора з питань АПК Олег Баран.

У перспективі також розглядається можливість, за рахунок ферми ТОВ «Барком», забезпечити свиноматками інші фермерські господарства, які будуть зацікавлені у хорошому генетичному матеріалі, зокрема по усій Україні. «З радянських часів в Україні мало хто займався генетикою розведення свиней. Як результат – маємо невтішні показники. На жаль сьогодні процес розведення свиней в нашій державі – не відповідає жодним європейським стандартам», - додав Олег Баран.

Тим часом, як зауважив консультант з вирощування свиней Сильван Лоншан, для прикладу, весь процес відгодівлі на фермі – автоматизований.

«На даний час більшість індустріальних ферм у Європі працюють саме за такою схемою. Навіть очисні споруди на стільки облаштовані, що тут не буде неприємного запаху», - додав він.

Як наголосив під час відкриття ферми начальник головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Роман Верещинський, об’єкт також позитивно вплине на трудову зайнятість мешканців Львівщини. Адже вже найближчим часом дублянський свинокомплекс дозволить забезпечити стабільною роботою півсотні місцевих жителів. «Дана ферма – це вдалий приклад використання європейських технологій у нас, на Україні. Особливо у питанні відгодівлі свиней, вентиляції приміщення, освітлення. Надзвичайно важливим аспектом є питання щодо створення нових робочих місць, адже це безпосередньо впливає на розвиток сільських територій», - додав Роман Верещинський.

Довідка УНІАН. ТзОВ «Барком» - це львівська сільськогосподарська компанія, що займається вирощуванням свиней, великої рогатої худоби, виготовленням та реалізацією продуктів громадського харчування.