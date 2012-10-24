У Львові відновили подачу тепла в житлові будинки

Львів. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 24 жовтня, у Львові відновили опалення житлового фонду у повному обсязі.

Про це повідомив УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні ми відновили постачання опалення в повному об’ємі в усі будинки міста Львова, тому що йде похолодання і планується на суботу і неділю мінусова температура, тому з сьогоднішнього дня і «Залізничтеплоенерго» і «Львівтеплоенерго» повністю відновлюють подачу тепла. Можуть бути деякі питання, можливо, з невеликим котельними, але це вже питання обласної адміністрації, вони з «Львівгазом» їх врегульовують, тому що на рівні держави це питання достатньо гостро стоїть, люди мають бути в теплі”, - зазначив А.Садовий.

Він також додав, що “питання лімітів газу – це питання погодження між міністерствами технічних проблем”.

“Не треба питання лімітів газу переносити на громаду, місто проплати робить. Якщо бюджетні установи мають заборгованості, які автоматично йдуть через місто на «Львівгаз», то треба цим державним установам кошти виділяти”, - наголосив А.Садовий.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Львові розпочали 12 жовтня 2012 року, однак, у зв’язку потеплінням, подачу опалення у будинки міста 15 жовтня було призупинено.

