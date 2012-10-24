У Львові можуть повністю вимкнути вуличне освітлення

Львів. 24 жовтня. УНІАН. У Львові через непроплату грошей Державною казначейською службою найближчими днями можуть повністю вимкнути вуличне освітлення.

Як повідомила УНІАН директор Львівського комунального підприємства „Львівсвітло” Марина Строєва, Держказначейство досі блокує проплату 85,5 тис. грн, через що підприємство не може розрахуватися з постачальником електроенергії.

«Львівське обленерго поки ставиться до ситуації з розумінням, бо вони можуть вимкнути світло у той час, коли темно і це створить криміногенну ситуацію. А от казначейство цього не розуміє», - зазначила Марина Строєва.

Як зазначив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий, „якщо «Львівсвітло» не отримає грошей від Держказначейства, воно не зможе заплатити кошти «Львівобленерго».

“Місто може залишитися без вуличного освітлення. Це насправді безпрецедентна ситуація. Має бути системна робота в державі. А наші гроші лежать, не проходять, і ми кожного дня по копійці отримуємо. Ми будемо просити обленерго почекати ще день-два, поки казначейство проведе платіж. Ми ж маємо бюджетні призначення, ми кошти подали на оплату, а казначейство їх не проплачує», - зазначив А.Садовий.