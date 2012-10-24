Отримати паспорт громадянина України можна буде у день виборів

Київ. 24 жовтня. УНІАН. В Україні у день виборів, в неділю, 28 жовтня, працюватимуть відділи Державної міграційної служби, де можна буде отримати паспорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДМС України, зазначивши, що таке рішення прийнято з метою забезпечення конституційного права громадян на участь у виборах до Верховної Ради.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, всі територіальні підрозділи ДМС України працюватимуть у суботу 27-го та неділю 28-го жовтня.

Відповідно до наказу ДМС України, керівників територіальних органів зобов’язано вжити вичерпних заходів із завершення оформлення паспортів громадянина України за поданими заявами, а також розгляду заяв про вклеювання фотографій при досягненні відповідного віку до 27 жовтня 2012 року.

Таким чином, у більшості випадків, коли місячний строк з моменту подання заяви про оформлення паспорта ще не пройшов, громадяни зможуть отримати паспорт до виборів або у день виборів 28 жовтня.

Розгляд заяв про вклеювання фотографій при досягненні 25 та 45 річного віку буде відбуватися у максимально прискореному режимі, у більшості випадків протягом одного дня. Для цього необхідно звернутися до підрозділу ДМС України (так звані паспортні столи) за місцем проживання.

У разі виникнення ускладнень із отриманням паспорта громадянина України або вклеювання фотографії у зв’язку із досягненням відповідного віку, громадяни можуть звертатися на гарячу лінію ДМС України:

Як повідомляв УНІАН, згідно з роз’ясненням Центральної виборчої комісії від 22 жовтня, ДВК зобов’язані видавати виборчий бюлетень виборцю навіть у випадку відсутності нової фотографії у його паспорті за досягненням віку в 25 чи 45 років.

”Члени дільничних виборчих комісій зобов’язані видавати виборчі бюлетені виборцю у разі, якщо в його паспорті не вклеєно фотографію за досягненням 25 або 45 років”, - йдеться у рішенні ЦВК.