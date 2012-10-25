У чотирьох ДВК у Львові було замінено половину членів

Київ. 25 листопада. УНІАН. У Львові у складі дільничних виборчих комісій №№115, 116, 117 на 118 було замінено голів, заступників голів, секретарів та членів ДВК на рівні 50%.

Про це під час прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати дослідження моніторингово-аналітичної групи «ЦИФРА» щодо масових замін та кадрових маніпуляцій в окружних виборчих комісіях, повідомив аналітик МАГ «ЦИФРА» Тарас Фітьо.

Він відзначив, що лідером із замін у керівному складі ДВК є одномандатний виборчий округ №118 (137 дільниць), де загальна кількість подань становить 2865, з яких 866 – станом на 2 жовтня та 1582 – станом на 21 жовтня.

Загальна кількість подань на заміни у керівному складі ОВО №117 (95 дільниць) становить 2190, з яких станом на 2 жовтня – 773 та 1142 – станом на 22 жовтня.

На ОВО №116 (79 дільниць) при загальній кількості подань 1891, станом на 2 жовтня було 646 замін, на 19 жовтня – 865. Відповідні показники ОВО №115 (95 дільниць) становлять 2159 подань, 1049 та 1293 замін.

Таким чином, зазначив Т.Фітьо, у ОВО №115 відбулися заміни 60% членів ДВК, №116 – 46%, №117 – 52% і №118 – 55%.

«Ці заміни робляться тими самими партіями, які робили заміни в окружних виборчих комісіях. Це робиться для формування більшості в дільничних виборчих комісіях» - сказав Т.Фітьо.

У свою чергу, керівник МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко зауважив, що на нинішніх виборах чітко проявилася тенденція політизації суто адміністративного процесу. «Виборчі комісії, як окружні, так і дільничні, повинні виконувати суто адміністративні функції. Те, що члени ОВК і ДВК делегуються політичними партіями, фракціями, кандидатами-мажоритарниками – не означає, що вони повинні відстоювати там їхні інтереси, вони повинні просто виконувати технічну роботу» - сказав він.