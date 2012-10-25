Україна перейде на «зимовий час»
17:33, 25 жовтня 2012Львів
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Київ. 25 жовтня. УНІАН. 28 жовтня о 04.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.
Про це нагадує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у повідомленні, переданому УНІАН.
Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 «Про порядок обчислення часу на території України».
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