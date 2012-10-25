Львівська облрада закупить посібники з історії України

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської обласної ради Олег Панькевич дав доручення профільним комісіям обласної ради розглянути питання щодо виділення коштів на придбання для шкіл Львівщини посібників ”Вступ до історії України” Андрія Закалюка та ”Історія України” під редакцією Андрія Козицького та подати відповідні пропозиції при уточненні бюджету на 2012 рік та формуванні бюджету на наступний рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Як наголошується у повідомленні, приводом до цього стала заява депутата Ярослава Кравченка на сесії Львівської обласної ради, в якій він закликав „не допустити вивчення в школах Львівщини спотвореної історії, з якої Міносвіти викинуло важливі події XX століття, які стосуються Голодомору, національно-визвольних змагань УНР та Холодного Яру, створення ЗУНР, патріотичного опору УПА, Помаранчевої революції”.

Як повідомляв УНІАН, цього року у Львові було видано два навчальні посібники: ”Вступ до історії України” авторства А.Закалюка у видавництві ”Астролябія” та ”Історія України” для учнів 10–11 класів групи львівських істориків під ред. А.Козицького у видавництві ”Піраміда”. Львівська міська рада рішенням сесії від 11 жовтня ухвалила виділити кошти на закупівлю посібників для усіх шкіл міста.

У серпні в Управлінні освіти Львівської міської ради повідомили, що управління придбає 2 тис. примірників посібника, який вчителі історії у львівських школах зможуть використовувати як додаткове джерело.

«Посібник, який видали у Львові, не є альтернативним чи обов’язковим підручником, а є додатковим посібником», - зазначила в.о. начальника Управління освіти Львівської міськради Катерина Гороховська.

Автором посібника є вчитель історії школи № 28 м. Львова А.Закалюк.

«Автор посібника не ставив собі завдання замінити підручники з історії України для 5-го класу. Андрій Закалюк добре знає їхній зміст і тому у своєму посібнику наголос робить на темах, які, на його думку, мало висвітлені», - сказала К.Гороховська.

«Вчителі, які мають досвід викладання історії, не один рік пропрацювали в школі, були зібрані у навчально-методичному кабінеті управління освіти міста Львова і разом з автором обговорювали цей посібник. Важливість цього посібника полягає в тому, що там не «інша» історія, там історія з усіма важливими датами та прізвищами», - розповіла голова методичного об`єднання вчителів історії Франківського району міста Ірина Васильків.

За словами автора посібника, «в новому підручнику з історії України упущено багато тем - бій під Крутами, термін «геноцид», також немає теми Української повстанської армії, теми дисидентів, шістдесятників, теми Української революції 20 століття».

А.Закалюк зазначив, що діти у 5-му класі вперше знайомляться з історією України, вони потім все життя пам’ятають саме цю історію. «Ми видали посібник повноцінний – від найдавніших часів і до сьогодення, де повно розкрито ці теми», - відзначив він.