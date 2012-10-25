На Львівщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Пустомитівському районі Львівщини внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів дві людини загинули, ще двоє осіб отримали тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП трапилося близько 20-ї години 24 жовтня на автодорозі «Київ-Чоп».

“За кермом вантажівки «ДАФ» із напівпричепом був 47-річний мешканець Миколаївського району Львівщини. Чоловік їхав у напрямку Львова. За попередньою інформацією, водій автомобіля «ДАФ» не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, та, рухаючись по крайній правій смузі, в’їхав у стоячу вантажівку «ЗІЛ», - інформує прес-служба обласного ДАІ.

У результаті зіткнення двоє людей загинули на місці події - 50-річний пасажир автомобіля «ЗІЛ» та 40-річний пасажир вантажівки «ДАФ».

Внаслідок ДТП постраждали також водії цих транспортних засобів - 44-річний мешканець Жовківського району Львівщини, який був за кермом «ЗІЛа», та водій автомобіля «ДАФ». З травмами різного ступеню важкості їх обох госпіталізовано до лікарні.