У Львові біля офісу Васюника невідомі спалили три автомобілі

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львові сьогодні вночі на подвір’ї будинку в якому знаходиться офіс кандидата в народні депутати від Об’єднаної опозиції „Батьківщина” по 117 виборчому округу Ігоря Васюника невідомі скоїли підпал трьох автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції у Львові народний депутат України Андрій Парубій.

За його словами, „сьогодні вночі було спалено кілька автомобілів на подвір’ї офісу кандидата Ігоря Васюника. Зараз з цього приводу йде розслідування, задіяні правоохоронні органи”.

Він також зазначив, що не має наміру „давати попередні висновки щодо цієї події”.

„Можу сказати одне – такі випадки надто частими стали у період виборчої кампанії і, на жаль, це входить у систему боротьби з кандидатами від Об’єднаної опозиції. Сюди входять і залякування, і шантаж, і намагання психологічного тиску. І цей випадок є, на мою думку, черговим випадком в ланцюгу атаки на Об’єднану опозицію”, - зазначив депутат.

У відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН повідомили, що „повідомлення про пожежу на вулиці Квітки Основ’яненка внаслідок якої згорів один автомобіль і пошкоджено вогнем ще два автомобілі сьогодні поступило до Залізничного райвідділу міліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти встановлюють чи це був підпал чи самозагоряння. Проводиться розслідування”.

Про те, кому належать спалені автомобілі у Відділі зв’язків з громадськістю не повідомляють.

Як уточнили УНІАН у Головному управлінні Держтехногенбезпеки у Львівській області, пожежею по вул. Квітки Основяненка, 9-б знищено легковий автомобіль «Toyota RAV 4», 2008 року випуску і пошкоджено два сусідні автомобілі - «Kia Sorento», 2010 року випуску та «ВАЗ 2106». Завдані збитки становлять 176 200 грн. Причина пожежі – встановлюється.

Кореспонденту УНІАН наразі не вдалося отримати коментар від прес-служби І.Васюника щодо обставин пожежі біля його офісу, а також з’ясувати кому належали автомобілі.