Міжнародний археологічний науковий семінар

8 - 9 листопада 2012 року, в Історико-краєзнавчому музеї м. Винники (м. Львів-Винники, вул. Галицька, 26; вул. В. Івасюка, 5) вже втретє відбудеться міжнародний науковий семінар.

Тема цьогорічного - «Історія української археології: постаті, центри та наукові школи».

У межах семінару буде відкрита виставка «Світлини до історії української археології». Відкриття - 10 листопада о 10.00 (м. Львів-Винники, вул. В. Івасюка, 5), діятиме до 12 грудня.