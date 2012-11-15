У Львівській області під поїздом загинув 9-річний хлопчик

Львів. 15 листопада. УНІАН. У Львівській області на залізничному переїзді 9-річний хлопчик був смертельно травмований поїздом.

Як повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу на станції “Львів” по зв’язках з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці Христина Романчук, нещасний випадок стався вдень, 14 листопада.

Вона розповіла, що до лінійного відділу міліції на станції “Стрий” надійшло повідомлення від чергового по станції “Стрий” про те, що на перегоні Стрий-Конюхів на регульованому переїзді під керуванням машиніста електропоїзду № 808 сполученням “Мукачево – Львів” було застосоване термінове гальмування. Після подачі звукового сигналу та застосування екстреного гальмування було смертельно травмовано 9-річного хлопчика, мешканця Стрийського району.

“Спершу переїзд перетнув вантажний поїзд, а йому на зустріч наближався пасажирський поїзд. В момент коли проїхав вантажний поїзд, хлопчик намагався скоротити свій час, проте на зустрічному полотні йому трапився електропоїзд. В результаті реверсивного руху потягів, електропоїзд смертельно травмував дитину”, - зазначила Х.Романчук.

За її словами, даний переїзд обладнаний як звуковою, так і світловою сигналізацією та шлагбаумом, однак проігнорувавши заборонювальні сигнали хлопчик, перед наближенням поїзда, перебіг залізничне полотно. Наїзду уникнути не вдалось.