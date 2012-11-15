ДПС спростила процедуру отримання ідентифікаційного номера

Київ. 15 листопада. УНІАН. Державна податкова служба України дозволила видавати картки платників (ідентифікаційні номери) податків не лише за місцем проживання, а й у відділеннях податкової служби за місцем отримання доходів або за місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ з посиланням на відомчий наказ, що проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції.

Згідно з повідомленням, повторно одержати ідентифікаційний номер (у разі втрати), внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або одержати виписку з нього тепер теж можна не лише за місцем прожиавння, а й у відділеннях податкової служби за місцем отримання доходів або за місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування.

Як сказано в повідомленні, термін отримання ідентифікаційного коду або внесення змін до Реєстру фізичних осіб–платників податків за місцем прописки займає до 5 днів. Аналогічна операція в податкових центрах за місцем роботи або місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування займе до 10 днів. При цьому ДПСУ має намір надалі скоротити цей термін до 5 днів. Для цього, за інформацією податкової, створено всі технічні умови – встановлено програмне забезпечення, працює новий потужний сервер.

У прес-службі ДПСУ також нагадали, що за бажанням платника податків податковий орган може проставити в паспорті громадянина позначку з даними реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Як повідомляв УНІАН, президент Віктор Янукович доручив ДПСУ розробити програму лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 роки. В рамках виконання поставленого завдання керівництво Державної податкової служби визначило основною метою своєї діяльності перенесення акцентів у роботі з фіскальної складової на сервісну.

За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group за ініціативою ДПСУ, іноземні інвестори, які працюють в Україні, продемонстрували «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему серед основних бар`єрів на шляху поліпшення умов співпраці. У жовтні Україна посіла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що проводиться Всесвітнім банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, і піднялася відразу на 15 позицій.

Як очікується, до кінця року ДПСУ представить на розгляд громадськості стратегію розвитку відомства на найближчі 5 років.