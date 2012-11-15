ДПС спростила процедуру отримання ідентифікаційного номера
Термін отримання до 10 днів
Київ. 15 листопада. УНІАН. Державна податкова служба України дозволила видавати картки платників (ідентифікаційні номери) податків не лише за місцем проживання, а й у відділеннях податкової служби за місцем отримання доходів або за місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ з посиланням на відомчий наказ, що проходить реєстрацію в Міністерстві юстиції.
Згідно з повідомленням, повторно одержати ідентифікаційний номер (у разі втрати), внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або одержати виписку з нього тепер теж можна не лише за місцем прожиавння, а й у відділеннях податкової служби за місцем отримання доходів або за місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування.
Як сказано в повідомленні, термін отримання ідентифікаційного коду або внесення змін до Реєстру фізичних осіб–платників податків за місцем прописки займає до 5 днів. Аналогічна операція в податкових центрах за місцем роботи або місцем знаходження іншого об`єкта оподаткування займе до 10 днів. При цьому ДПСУ має намір надалі скоротити цей термін до 5 днів. Для цього, за інформацією податкової, створено всі технічні умови – встановлено програмне забезпечення, працює новий потужний сервер.
У прес-службі ДПСУ також нагадали, що за бажанням платника податків податковий орган може проставити в паспорті громадянина позначку з даними реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Як повідомляв УНІАН, президент Віктор Янукович доручив ДПСУ розробити програму лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 роки. В рамках виконання поставленого завдання керівництво Державної податкової служби визначило основною метою своєї діяльності перенесення акцентів у роботі з фіскальної складової на сервісну.
За результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group за ініціативою ДПСУ, іноземні інвестори, які працюють в Україні, продемонстрували «обережний оптимізм» щодо інвестиційного клімату України і більше не називають податкову систему серед основних бар`єрів на шляху поліпшення умов співпраці. У жовтні Україна посіла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що проводиться Всесвітнім банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, і піднялася відразу на 15 позицій.
Як очікується, до кінця року ДПСУ представить на розгляд громадськості стратегію розвитку відомства на найближчі 5 років.