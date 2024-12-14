Поб'є всі рекорди: 2024 рік буде найспекотнішим за всю історію спостережень, - Politico

На кожному континенті, крім Азії, був найтепліший рік за всю історію спостережень.

На кожному континенті, крім Азії, був найтепліший рік за всю історію спостережень.

У 2024 році на Землі буде найспекотніший рік за всю історію спостережень. Він поб'є рекорд, встановлений лише минулого року. Про це повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), пише Politico.

"Нова позначка високої температури є останнім сигналом того, що кліматичні зміни, викликані діяльністю людини, погіршуються, і це сталося, коли глобальний морський льодовий покрив впав до другого найнижчого рівня, що є ще одним провісником потепління планети", - йдеться у матеріалі.

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Хоча дані за весь рік ще не були повністю завершені, NOAA заявило, що 2024 рік має більш ніж 99-відсотковий шанс побити позначку минулого року, яка була найвищою з початку ведення записів у 1850 році. Глобальна температура була на 2,3 градуса Фаренгейта (1,28 градуса Цельсія) вище середнього за 20 століття з січня по листопад. На кожному континенті був найтепліший рік за всю історію спостережень, крім Азії, де був другий найтепліший рік.

Зазначається, що висновки NOAA є зловісним знаком для глобальних зусиль, спрямованих на утримання глобальної температури від підвищення на 1,5 градуси Цельсія з часів промислової революції, мети, визначеної в Паризькій кліматичній угоді.

На початку цього року кліматологи передбачили, що 2024 рік встановить новий рекорд, але тенденції викликають навіть більше занепокоєння, ніж очікувалося, цитує видання наукового співробітника Berkeley Earth Зека Хаусфатера.

"Є все більше доказів того, що сплеск, який почався в 2023 році, не виглядає суто тимчасовим (навіть якщо частково це пов’язано з Ель-Ніньо), і ми повинні очікувати, що очевидне прискорення потепління, яке спостерігається в останні роки, продовжиться", — каже Хаусфатер.

За словами помічниця міністра охорони здоров’я та соціальних служб Рейчел Левін, температурний рекорд 2024 року є чіткою ознакою того, що країни не спроможні зупинити зміну клімату, яка ставить під загрозу життя людей та продовольчу безпеку.

Британський метеорологічний офіс прогнозує, що 2025 рік стане одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень, із середньою температурою на 1,41°C вище доіндустріального рівня.

Погода в Україні

Як писав УНІАН, субота, 14 грудня, в Україні буде сонячною і сухою, але водночас холодною. Практично по всій країні, за винятком південних областей, буде нуль або "мінус".

13 грудня на високогір'ї Карпат вдарив сильний мороз та був зафіксований сильний вітер швидкістю 8 м/с. Температура повітря опустилася до -14°С.

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