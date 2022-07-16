Стовп піску, що накрив федеральну автомагістраль номер 90, пронісся по околицях зі швидкістю 100 км/год.

Шестеро людей загинули в Монтані внаслідок піщаної бурі, що пронеслася по цьому американському штату.

Вітер, який досягав 100 км/год, обрушив гігантську хвилю з піску і уламків рослинності на федеральну автостраду номер 90 в 5 км від містечка Хардін, внаслідок чого автомобілі, водії яких втратили видимість, почали врізатися один в іншого. На дорозі утворився затор, що розтягнувся на багато кілометрів, повідомляє Голос Америки.

В цілому, в аварію потрапили більше 20 автомобілів. З розташованого неподалік міста Біллінгз були викликані десятки машин "швидкої допомоги". На даний момент, парамедики продовжують надавати допомогу постраждалим. Число людей, які отримали травми, поки не встановлено.

"Я глибоко засмучений звістками про масові жертви аварії під містом Хардін, - написав у Твіттері губернатор штату Монтана Грег Джайанфорте. - Будь ласка приєднуйтесь до моїх молитов, щоб підбадьорити постраждалих та їхніх близьких. Ми вдячні службам порятунку за роботу".

Метеорологи попереджають, що на південному сході штату зберігається загроза нових піщаних бур, потужних гроз з поривами вітру до 120 км і граду з градинами розміром до 2,5 см.

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