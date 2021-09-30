В одному з його кратерів вже з'явилося лавове озеро.

Один з найактивніших вулканів на Землі почав вивергатися на Гаваях.

Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, офіційні особи Геологічної служби США підтвердили, що в одному з кратерів на вершині вулкана Кілауеа почалося виверження.

На відео з веб-камер видно фонтани лави, що покривають дно кратера, і здіймаються хмари вулканічного газу.

Фахівці припускають, що лава з вулкана не досягне житлових будинків, а буде рухатися в інший бік.

Відзначимо, що Килауеа - наймолодший з наземних Гавайських вулканів і один з найактивніших діючих вулканів на Землі.

У 2018 році в результаті потужного виверження було зруйновано понад 700 будинків. До цього вулкан повільно вивергався протягом десятиліть.

До великого виверження 2018 року Кілауеа вивергався з 1983 року, і потоки лави іноді покривали сільські ферми та будинки. Тоді лава іноді досягала океану.

Нагадавши, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Напередодні його лава досягла океану, в повітря піднялися токсичні хмари. Місцевим жителям наказали запечатати вікна і двері будинків та носити вологі пов'язки, що прикривають рот та ніс.

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Автор: Катерина Лиманська