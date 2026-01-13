Залишається загадкою: біля Чорнобиля зафіксували хитрого хижака

Фахівець заповідника сфотографував вовка дорогою на роботу.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували вовка за прогулянкою лісом. Про хижака розповіли у заповіднику та оприлюднили цікаві кадри.

Як зазначається, скільки б не збирали фактів про вовка, стільки ж у ньому залишається невідомого. Поведінку цього розумного, хитрого, допитливого, витривалого й соціального хижака можна вивчати нескінченно, та він завжди залишатиме простір для загадки.

"Як і на цій світлині: самотній це вовк чи частина зграї? Він на когось полює чи насторожено озирається на підозрілий звук? А може, сіроманець просто втомився й зупинився на мить перепочити…" - йдеться у пояснені дослідників.

Відео дня

Декілька кадрів, зроблених фахівцем дорогою на роботу, ще раз підтверджують, що Чорнобильський заповідник – по-справжньому унікальне місце, де дика природа є частиною щоденної реальності.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику

Нещодавно на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували коня Пржевальського, що "гуляв" по коліно у снігу.

За словами дослідників, коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями. Сучасні коні Пржевальського – нащадки диких скакунів із напівпустель Монголії, де різкі перепади температур є звичним явищем, а джерела води треба шукати.

Фахівці запевнили, що на території Чорнобильського заповідника корму для копитних вдосталь.

