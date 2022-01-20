Холодна погода накрила Ірак, Ліван і Саудівську Аравію.

Аномально холодна погода і рясні снігопади накрили Близький Схід.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, від негоди страждають Ліван, а також Саудівська Аравія, де напередодні снігом засипало північ країни.

А для ліванців морози ще й вдарили по гаманцях. Як повідомляється, країна зараз знаходиться на межі економічного колапсу й обігрівати будинки не по кишені більшості ліванців, так що їм доводиться мерзнути.

За даними The National, сильні снігопади накрили й частину Іраку. У деяких районах намело близько метра снігу. Відзначається, що снігопад - вкрай рідкісне явище для Іраку, однієї з найспекотніших країн світу. У 2020 році столиця Багдад вперше з 1914 року була покрита снігом.

Нагадаємо, у Сахарі випав сніг після різкого похолодання. Сніг осів на піску пустелі Сахара після того, як температура впала нижче нуля.

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