Було зафіксовано один температурний рекорд найтеплішої ночі 19 травня.

Середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнювала +16°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,2°С, а найтепліше – 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,3°С. Було зафіксовано один температурний рекорд найтеплішої ночі 19 травня, коли температура повітря не опустилась нижче 17,7°С.

"Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 1 мм, або 1,5 % кліматичної норми", - зазначили на метеостанції.

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Температурні рекорди у Києві

У березні у Кієві три дні поспіль фіксували температурні рекорди. Так, 24 березня у Києві втановлено одразу три рекорди. Зокрема, середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +14,4°С 1913 року. Кліматична норма перевищена на 11 градусів і відповідає погоді кінця квітня.

Ніч на 24 березня виявилась найтеплішою за період спостережень. Стовпчик термометра не опустився нижче +11,1°С, що на 2,3°С вище попереднього рекордного значення 1913 року.

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