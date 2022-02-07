Потужний циклон приніс з собою проливні дощі і вітер зі швидкістю 165 км/год.

На Мадагаскарі потужний циклон забрав життя не менше 10 осіб. В результаті стихії буквально зруйновані цілі міста, почалися повені і пропала електрика.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, це вже другий циклон за останні два тижні.

Одним з найбільш постраждалих міст було Нусі-Варика на східному узбережжі, де майже 95% будівель були зруйновані. Та ж доля спіткала й інші довколишні села, повідомляє The Watchers.

Циклон "Бацірай" накрив східне узбережжя Мадагаскару з проливним дощем і швидкістю вітру 165 км/год.

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Збиток від шторму посилив руйнування, завдані циклоном "Ана" , який налетів на острів з населенням майже 30000000 осіб два тижні тому, в результаті чого загинуло 55 осіб.

Місцева влада повідомляє про загибель як мінімум десяти осіб.

"Ми бачили тільки запустіння: вирвані з коренем дерева, що впали електричні стовпи, зірвані вітром дахи, місто повністю під водою", - розповіла агентству очевидець.

Деякі постраждалі райони відрізані від світу в результаті повені.

"Як ніби нас тільки що бомбили. Місто Нусі-Варика зруйноване майже на 95%. Біля міцних будинків вітром зірвані дахи. Дерев'яні хатини здебільшого зруйновані",- розповів радник віце-президента Мадагаскару.

Нагадаємо, в січні на Мадагаскар обрушився циклон "Ана". Тоді жертвами негоди стали 55 осіб. У країні почалися зсуви, обвалення будівель і повені.

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