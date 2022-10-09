У вівторок, 11 жовтня, у північних областях вночі місцями очікується +2...-2°С.

Кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні 10 – 16 жовтня 2022 року. На сході країни вночі у вівторок очікується -2°С.

Як він поділився в прогнозі "Метеопрогу", протягом тижня погодні умови в більшості областей України будуть визначатися полем підвищеного атмосферного тиску.

Антициклон Vangelis буде рухатися у східному напрямку.

Відео дня

"У понеділок і вівторок хвильове збурення на холодному фронті призведе до випадання помірних, а місцями й сильних дощів у східній частині країни та в Сумській області", - говорить Кібальчич.

Температура повітря на початку другої декади жовтня виявиться близькою до середніх багаторічних показників, в південній і східній частині країни - трохи нижчою від норми.

У вівторок, 11 жовтня, в північних областях вночі місцями +2...-2°С. Вдень максимальні значення температури будуть у межах +13...+18°С.

На вихідних, 15 – 16 жовтня, температура повітря підвищиться на 2-4 градуси і складе вночі близько +6...+11°С, вдень +16...+21°С.

Прогноз погоди на понеділок, 10 жовтня, від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз на перший день нового робочого тижня, на 10 жовтня. За її словами, понеділок принесе трохи дощів.

"Дощі пройдуть на Лівобережжі. Але на решті території все ж буде суха погода", - говорить вона.

Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12...+ 18 градусів, що також досить комфортно.

Вас також можуть зацікавити новини: