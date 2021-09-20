Цього року метеорологічна осінь почалася у столиці трохи пізніше норми.

Метеорологічне літо у Києві завершилось пізніше кліматичної норми.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як повідомляється, 19 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь. За кліматичною нормою 1991-2020 років, вона розпочалась на три дні пізніше. Зазначається, що середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15 градусів і становила +11,9°.

Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року -15 жовтня.

"Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18-го вересня і загалом тривало 128 днів", - повідомили в обсерваторії.

Найдовшим літо було у 2012 році – воно тривало 166 днів.

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Погода у Києві сьогодні, 20 вересня

Тиждень у Києві розпочнеться з похолодання та дощів. 20 вересня в столиці очікується похмура погода та суцільна хмарність.

Протягом дня повітря максимально прогріється до +11°. До обіду литиме дощ.

Додасть незатишності погоді сильний вітер, який дутиме зі швидкістю 4,6 - 6,4 м/с.

Атмосферний тиск знижений, всього лише 740-744 міліметри ртутного стовпа.

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Автор: Катерина Лиманська