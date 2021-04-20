Ширина становить не менше 40 метрів.

19 квітня стався великий прибережний зсув в затоці Нефін на півночі Уельсу, Великобританія.

Про це повідомляє The Watchers.

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Зсув стався на узбережжі Неф в Гвінеді, зайнявши більшу частину зеленої зони на скелі. За словами очевидців, його ширина не менше 40 м.

Ця територія відома береговою ерозією, її історія налічує великі і смертоносні зсуви.

Доктор Дейв з the landslide Blog сказав, що зсув цікавий тим, що він зійшов протягом незвично посушливого періоду для цієї пори року і своїм досить тривалим сходом.

"Це було лякаюче, - розповідає місцева мешканка Сью Куксон. - Поруч було кілька людей, і ми упевнилися, що під зсувом нікого немає".

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Переклад: Олена Пилипчак