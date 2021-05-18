На Індію обрушилася негода / фото REUTERS
Найпотужніший за останні 20 років циклон накрив західне узбережжя Індії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, жертвами стихії стали вже щонайменше 12 осіб. 150 тисяч людей були змушені полишити свої домівки.
Циклону дали ім'я Туактае. Пориви вітру сягають до 160 км за годину. Буревій устиг потрощити сотні будинків, повивертав із корінням дерева й лишив без електропостачання цілі поселення. Аеропорти, порти та залізниця призупинили роботу. А на морі триває спецоперація із порятунку кількох сотень людей, які застрягли на баржах.
Західне узбережжя Індії накрив найпотужніший за останні 20 років циклон
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