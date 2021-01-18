Туристів у Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин

09:07, 18 січня 2021
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Сходження лавин можливе у Закарпатській області.

У Закарпатській області можуть бути лавини / фото zak.depo.ua
У Закарпатській області можуть бути лавини / фото zak.depo.ua

Через низькі температури на Закарпатті можливе сходження лавин.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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"18 сiчня у зв’язку з утриманням значних низьких температур повiтря на високогiр’ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом, сьогодні в Україні місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки -18°...-16° вдень і -27°...-23° вночі. Опади не очікуються, лише на півдні - в Сімферополі - можливий невеликий сніг.

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Автор: Катерина Лиманська

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Теги: ЗакарпаттяКарпатиДСНСлавинатуристиЗакарпатська область
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