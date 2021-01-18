Туристів у Карпатах попереджають про небезпеку сходження лавин
Сходження лавин можливе у Закарпатській області.
Через низькі температури на Закарпатті можливе сходження лавин.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°
"18 сiчня у зв’язку з утриманням значних низьких температур повiтря на високогiр’ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом, сьогодні в Україні місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки -18°...-16° вдень і -27°...-23° вночі. Опади не очікуються, лише на півдні - в Сімферополі - можливий невеликий сніг.
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