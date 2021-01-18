Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°

Практично по всій території України очікується суха погода з мінливою хмарністю.

Сьогодні в Україні буде морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 18 січня, Україну скують морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки -18°...-16° вдень і -27°...-23° вночі. Опади не очікуються, лише на півдні - в Сімферополі - можливий невеликий сніг.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві буде ясно безхмарно, температура повітря вночі -21°, вдень -15°.

У Чернігові буде ясна погода, температура повітря вночі -20°, вдень -15°.

У Львові в понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -5°.

У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -10°.

У Рівному в понеділок буде похмуро, вночі -21°, вдень -12°.

У Тернополі температура повітря вночі -18°, вдень -6°, очікується похмура погода.

У Хмельницькому сьогодні похмуро, вночі -19°, вдень -6°.

В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -4°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.

У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -20°...-7°.

У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -21°, вдень -12°.

У Черкасах вночі -19°, вдень -11°, похмуро.

У Кропивницькому очікується ясна погода, температура вночі -21°, вдень -12°.

У Полтаві сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря -20°...-16°.

В Одесі 18 січня - мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.

У Херсоні в понеділок вночі -16°, вдень + 8°, ясно.

У Миколаєві сьогодні практично безхмарно, вночі -16°, вдень -9°.

У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі -20°, вдень -13°.

У Сумах сьогодні практично безхмарно, температура повітря -27°...-18°.

У Харкові ясно і безхмарно, температура вночі -16°, вдень -14°.

У Дніпрі - ясно, температура вночі -22°, вдень -15°.

У Сімферополі в понеділок буде похмуро, можливий невеликий сніг, -13°...-4°.

У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -23°, вдень -11°.

У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вночі -24°, вдень -13°.

Народні прикмети 18 січня

18 січня - водохресний вечір.

Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим. Якщо в водохресну ніч зірки сильно блищать, хліба будуть хороші.

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