Зима не відступає: сьогодні в Україні очікуються морози до -27°
Практично по всій території України очікується суха погода з мінливою хмарністю.
У понеділок, 18 січня, Україну скують морози. Місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки -18°...-16° вдень і -27°...-23° вночі. Опади не очікуються, лише на півдні - в Сімферополі - можливий невеликий сніг.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
"Зима не закінчується": синоптик розповів, коли морози підуть на спад
- У Києві буде ясно безхмарно, температура повітря вночі -21°, вдень -15°.
- У Чернігові буде ясна погода, температура повітря вночі -20°, вдень -15°.
- У Львові в понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -16°, вдень -5°.
- У Луцьку хмарно з проясненнями, вночі -19°, вдень -10°.
- У Рівному в понеділок буде похмуро, вночі -21°, вдень -12°.
- У Тернополі температура повітря вночі -18°, вдень -6°, очікується похмура погода.
- У Хмельницькому сьогодні похмуро, вночі -19°, вдень -6°.
- В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -13°, вдень -4°.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно з проясненнями, вночі -11°, вдень -5°.
- У Вінниці сьогодні хмарно з проясненнями, -20°...-7°.
- У Житомирі в понеділок буде похмуро, температура вночі -21°, вдень -12°.
- У Черкасах вночі -19°, вдень -11°, похмуро.
- У Кропивницькому очікується ясна погода, температура вночі -21°, вдень -12°.
- У Полтаві сьогодні буде трохи хмарно, температура повітря -20°...-16°.
- В Одесі 18 січня - мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.
- У Херсоні в понеділок вночі -16°, вдень + 8°, ясно.
- У Миколаєві сьогодні практично безхмарно, вночі -16°, вдень -9°.
- У Запоріжжі невелика хмарність, температура вночі -20°, вдень -13°.
- У Сумах сьогодні практично безхмарно, температура повітря -27°...-18°.
- У Харкові ясно і безхмарно, температура вночі -16°, вдень -14°.
- У Дніпрі - ясно, температура вночі -22°, вдень -15°.
- У Сімферополі в понеділок буде похмуро, можливий невеликий сніг, -13°...-4°.
- У Краматорську - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі -23°, вдень -11°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні практично безхмарно, температура вночі -24°, вдень -13°.
Народні прикмети 18 січня
18 січня - водохресний вечір.
Якщо Місяць в цей день повний - до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день заметіль - буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим. Якщо в водохресну ніч зірки сильно блищать, хліба будуть хороші.
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Погода в Україні
- Вінниця-17°... -23°
- Дніпро-13°... -21°
- Донецьк-11°... -22°
- Житомир-16°... -23°
- Запоріжжя-12°... -22°
- Івано-Франківськ-10°... -17°
- Київ-15°... -20°
- Кропивницький-13°... -24°
- Луганськ-11°... -23°
- Луцьк-14°... -20°
- Львів-12°... -20°
- Миколаїв-10°... -19°
- Одеса-7°... -15°
- Полтава-14°... -18°
- Рівне-17°... -24°
- Сімферополь-6°... -14°
- Суми-15°... -21°
- Тернопіль-13°... -20°
- Харків-12°... -19°
- Херсон-9°... -16°
- Хмельницький-16°... -24°
- Черкаси-12°... -18°
- Чернігів-13°... -21°
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