Ще понад 120 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих в результаті зсуви в бразильському Петрополісі зросла до 152 осіб, понад 120 зникли безвісти.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, щонайменше 200 людей отримали поранення і 856 покинули свої будинки в результаті масштабних зсувів, яких в цьому районі зареєстрували 755.

Рятувальники і місцеві жителі все ще розкопують гори бруду і щебеню в місті. Місцева влада заявила, що під уламками навряд чи ще будуть знайдені ті, хто вижив.

Сильні шторми продовжують лютувати в Бразилії протягом останніх днів, причому 20 лютого найсильніше постраждав сусідній Еспіріту-Санту. Влада повідомила про двох загиблих.

Як повідомляється, з грудня 2021 року сувора погода забрала життя щонайменше 219 осіб у Бразилії.

Нагадаємо, в історичному бразильському гірському містечку Петрополіс в результаті зсувів були поховані будинки, затоплені вулиці й змиті автомобілі та автобуси. За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, там за 24 години випали рекордні 258,8 мм опадів - більше, ніж зазвичай в середньому випадає в лютому.

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