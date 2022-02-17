Влада побоюється, що кількість жертв може зрости.

Щонайменше 94 людини загинули в історичному бразильському гірському містечку Петрополіс в результаті зсувів, які поховали під собою будинки, затопили вулиці і змили автомобілі та автобуси.

Про це повідомляє Reuters.

Розташований на пагорбах над Ріо-де-Жанейро Петрополіс або "Імператорське місто", було місцем літнього відпочинку Бразильських монархів в 19 столітті.

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, там за 24 години випали рекордні 258,8 мм опадів - більше, ніж зазвичай в середньому випадає в лютому.

"Я втратила племінницю і її п'ятирічну дочку, яких ми досі не знайшли. Ми не очікували цієї трагедії. Нашому місту кінець", - сказала агентству місцева мешканка Хільда.

Як повідомляється, в районі Морро-да-Офіцина до 80 будинків постраждали від зсувів. Влада побоюється, що кількість загиблих зросте.

"Ситуація майже як на війні... машини звисають зі стовпів, багато бруду і води", - заявив журналістам губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро.

За даними агентства, мерія Петрополісу оголосила триденний траур. Понад 300 осіб були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ріо-де-Жанейро після проливних дощів почалися зсуви та повені. Місто було затоплене в декількох місцях, а потік води був такої сили, що змітав все на своєму шляху, навіть легкові автомобілі.

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