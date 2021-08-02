Липень цього року видався набагато теплішим за норму, а опадів було навпаки менше.

Більшість днів у липні в столиці пройшли з температурою понад +30 градусів. Така спека спостерігалася 17 днів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зокрема, найспекотніше біло 29 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +32,6°С.

Найхолодніше у Києві було 23 липня. Тоді мінімальна температура під ранок опустилась до +15,0°С.

Читайте такожПовені, посухи та екзотичні тварини: експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років

Як повідомляється, середньомісячна температура повітря у липні склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму. Опадів у липні на проспекті Науки 37 випало 63 мм, або 93% кліматичної норми.

У Києві протягом місяця загалом встановлено 4 температурних рекорди.

Погода в Україні найближчими днями

За даними Укргідрометцентру, завтра у південних, східних, більшості центральних областей та в Карпатах, післязавтра на Правобережжі, в четвер у північних, місцями західних та центральних областях короткочасні дощі грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Температура вночі +12°...+17°; вдень +21°...+28°, у південній та східній частині вночі +16°...+22°, вдень завтра +29°...+34°, 4-5 серпня +26°...+31°.

Автор: Катерина Лиманська