Фахівець зазначила, що літо буде без аномальної спеки.

Цьогорічне літо в Україні буде теплим, але не спекотним. Середня температура повітря, ймовірно, на 1-2 градуси перевищуватиме норму.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіламетеоролог Віра Балабух. Вона деталізувала, що протягом літнього сезону переважатимуть повітряні маси з Атлантики, які приноситимуть помірну вологу і тепло в Україну. "Періоди тривалої спекотної погоди малоймовірні", - зауважила вона.

"Погода взимку була надзвичайно сприятлива. Навіть весною до нас прийшло літо, яке дуже допомогло зекономити тепло і електроенергію. Є надія, що і влітку не буде великої спеки", - розповіла фахівець.

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Балабух додала, що влітку аномально великої кількості опадів не прогнозується. "Ймовірно, що опадів за сезон випаде в межах кліматичної норми", - сказала вона.

Метеоролог додала, що найбільш нестійкою погода в Україні буває у липні. "Протягом цього місяця спостерігається найбільша повторюваність злив, гроз, граду, шквалів. Це літо не стане винятком", - констатувала вона.

Аномально тепла погода навесні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух пояснила, чому ще тиждень тому в Україні стояла аномальна спека.

Вона уточнила, що гарячі температури, які українці спостерігали наприкінці березня - в середині квітня насправді невластиві нашому клімату.

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