За три літні місяці 98% населення світу зазнало впливу більш високих температур.

Згідно з дослідницьким звітом, майже все населення світу зазнало підвищення температури з червня по серпень в результаті антропогенної зміни клімату. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, літо 2023 року в Північній півкулі було найспекотнішим з моменту початку спостережень: тривалі хвилі тепла в Північній Америці іта на півдні Європи викликали катастрофічні лісові пожежі й різке зростання смертності. Липень був найспекотнішим місяцем за всю історію, а середні температури серпня також були на 1,5 градуса вище доіндустріальних рівнів.

Дослідження Climate Central американської дослідницької групи вивчило температури в 180 країнах і 22 територіях і виявило, що 98% населення світу піддається впливу більш високих температур, ймовірність яких як мінімум в два рази вище через забруднення вуглекислим газом.

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"Практично ніхто на Землі не уникнув впливу глобального потепління за останні три місяці", - кажуть вчені. "У кожній країні, яку ми змогли проаналізувати, включаючи Південну півкулю, де це найхолодніша пора року, ми спостерігали температури, які були б неможливими без зміни клімату, спричиненої людською діяльністю".

Вчені кажуть, що хвилі тепла в Північній Америці та Південній Європі були б неможливі без зміни клімату.

Найспекотніше літо в історії - що відомо

За даними метеорологів, літо-2023 виявилося найспекотнішим в Північній півкулі, а поточний рік на даний момент є другим найспекотнішим роком за всю історію спостережень після 2016 року.

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