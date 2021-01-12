Вибух метеорита в небі над Росією потрапив на відео
Потужність вибуху склала від одної до п'яти кілотонн у тротиловому еквіваленті.
В атмосфері Землі в районі західного узбережжя Камчатського краю (Російська Федерація) був зафіксований вибух метеорита.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на директора Камчатської філії єдиної геодезичної служби РАН Данилу Чеброва. Відео польоту метеорита з'явилося в соцмережах.
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Фахівці виділили сигнал від входження небесного тіла в атмосферу вранці 11 січня. Рух метеорита в щільних шарах тривав 55 секунд.
За попередніми даними, діаметр метеорита був близько 10 метрів, а потужність вибуху склала від одного до п'яти кілотонн у тротиловому еквіваленті.
Зараз вчені шукають сигнал входження небесного тіла.
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