Міські служби переведені на посилений режим роботи.

На столицю республіки Дагестан в Росії налетіла страшна злива. За півгодини вулиці міста пішли під воду, а пішоходів змивало потоками води.

За даними місцевих видань, через зливу відключили воду і світло в різних районах міста. Сильно постраждали бізнесмени, торгові точки яких знаходяться в підвальних приміщеннях - їх затопило. Також стався колапс громадського транспорту.

У місцевій мерії повідомили, що міські служби переведені на посилений режим роботи. Синоптики прогнозують продовження опадів.

Потоп в Сочі

Як повідомляв УНІАН, у російському курортному місті Сочі затопило вулиці в деяких районах, пансіонати й пляжі.

У селищі Кудепста річка вийшла з берегів і підтопила перші поверхи будинків. А до цього зливи викликали підтоплення в Адлерському та Хостинському районах.

Жертвами потужних злив в Сочі стали чотири людини.

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Автор: Катерина Лиманська