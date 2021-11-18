Стихія пошкодила багато будинків.

Смертельний торнадо стався на Сицилії, в результаті чого загинув 53-річний чоловік.

Крім цього, двох постраждалих госпіталізували з травмами.

Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева і порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.

Як повідомляв УНІАН.Погода, 16 листопада в американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося покинути свої будинки. Оголошено надзвичайний стан.

Автор: Ірина Погоріла