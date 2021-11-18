В результаті погодного катаклізму загинув чоловік \ фото REUTERS
Смертельний торнадо стався на Сицилії, в результаті чого загинув 53-річний чоловік.
Крім цього, двох постраждалих госпіталізували з травмами.
Стихія пошкодила десятки будинків поблизу міста Ліката. Вітром поламало дерева і порвало лінії електропередач. За останні два дні на Сицилії зафіксували серію з 12 торнадо.
Також постраждали двоє людей \ фото REUTERS
Як повідомляв УНІАН.Погода, 16 листопада в американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося покинути свої будинки. Оголошено надзвичайний стан.
На Сицилії через торнадо загинув 53-річний чоловік