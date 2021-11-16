У штаті Вашингтон після дощів почалися зсуви. Людям рекомендують евакуюватися.

В американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося покинути свої будинки. Оголошено надзвичайний стан.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан після декількох днів сильного вітру і дощу, які призвели до великих повеней в деяких частинах штату, закриттю автомагістралей, відключенню електрики й переміщенню сотень людей.

За даними Департаменту транспорту штату Вашингтон, через вогкість в регіоні були зсуви. Багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через очікувані розливи річок.

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"Евакуація - найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені", - йдеться в повідомленні влади.

За даними телеканалу, в одному з районів за останні 48 годин випало близько 10 сантиметрів опадів і може випасти ще стільки ж протягом наступних днів.

Як повідомляється, через суворі погодні умови понад 97000 споживачів у штаті залишаються без електропостачання.

Нагадаємо, в провінції Британська Колумбія в Канаді після проливних дощів почалися зсуви та повені. Одне з м повністю евакуюють.

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Автор: Катерина Лиманська