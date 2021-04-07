Сьогодні в Україні буде вітряно / Фото REUTERS
Сьогодні, 7 квітня, у південних, східних, вдень у центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні в Україні очікується значне погіршення погодних умов.
Як зазначається, в північних та більшості центральних областей, у тому числі на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.
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