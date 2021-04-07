Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності.

Сьогодні, 7 квітня, у південних, східних, вдень у центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Погіршення погодних умов в Україні

Сьогодні в Україні очікується значне погіршення погодних умов.

Як зазначається, в північних та більшості центральних областей, у тому числі на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.

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Автор: Олена Пилипчак