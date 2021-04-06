Сьогодні та завтра в Україні очікується значне погіршення погодних умов.
Про це йдеться в повідомлення прес-служби ДСНС.
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Як зазначається, сьогодні у західних у західних, а завтра в північних та більшості центральних областей, у тому числі на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву.
Також 7 квітня у південних, східних, вдень і в центральних областях прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.
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