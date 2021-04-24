Погода в Україні, 25 квітня, буде холодною та дощовою на заході. Водночас мешканці східних областей зможуть порадіти сонечку та +14 градусів тепла.
Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході та в частині центральних і північних областей синоптики прогнозують дощі. То ж при виході з дому з собою варто захопити парасольку.
Читайте такожПохолодання і дощі триватимуть: на вихідних температура впаде до +9° (карта)На сході температура повітря буде до +10...+13 градусів, на Донеччині – до +14 градусів. Впродовж дня з неба світитиме сонце, жодних опадів не прогнозують. На півдні буде ще тепліше. Там стовпчики термометрів підіймуться до +12...+14 градусів.
На Заході України у неділю буде холодно. Наприкінці квітня температура повітря становитиме лише +7...+9 градусів. У Львові холодніше – +6...+8 градусів.
На півночі падатиме дощ у всіх областях, крім Волині та Рівненщини. Однак повітря прогріється скрізь лише до +7...+9 градусів.
У Києві, за словами синоптика Наталки Діденко, на Вербну неділю буде свіжо, а ймовірність опадів – незначна. Стовпчики термометрів будуть на рівні +7...+9 градусів.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 25 квітня
Ужгород – +8...+10
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +7...+9
Рівне – +7...+9
Житомир – +7...+9
Вінниця – +8...+10
Одеса – +11...+13
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +7...+9
Суми – +7...+9
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +12...+14
Харків – +10...+12
Київ – +7...+9
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