То ж при виході з дому з собою варто захопити парасольку.

Погода в Україні, 25 квітня, буде холодною та дощовою на заході. Водночас мешканці східних областей зможуть порадіти сонечку та +14 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході та в частині центральних і північних областей синоптики прогнозують дощі. То ж при виході з дому з собою варто захопити парасольку.

Читайте такожПохолодання і дощі триватимуть: на вихідних температура впаде до +9° (карта)На сході температура повітря буде до +10...+13 градусів, на Донеччині – до +14 градусів. Впродовж дня з неба світитиме сонце, жодних опадів не прогнозують. На півдні буде ще тепліше. Там стовпчики термометрів підіймуться до +12...+14 градусів.

На Заході України у неділю буде холодно. Наприкінці квітня температура повітря становитиме лише +7...+9 градусів. У Львові холодніше – +6...+8 градусів.

На півночі падатиме дощ у всіх областях, крім Волині та Рівненщини. Однак повітря прогріється скрізь лише до +7...+9 градусів.

У Києві, за словами синоптика Наталки Діденко, на Вербну неділю буде свіжо, а ймовірність опадів – незначна. Стовпчики термометрів будуть на рівні +7...+9 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 25 квітня

Ужгород – +8...+10

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +7...+9

Суми – +7...+9

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +12...+14

Харків – +10...+12

Київ – +7...+9

Погода в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко