Сильний шторм забрав життя щонайменше трьох дітей. Жертвами ураганів стали жителі Італії та Австрії.

Внаслідок потужних ураганів, що пронеслися по регіонах центральної і південної Європи загинули 12 осіб.

Шторм і ураган прийшли на європейський континент слідом за аномальною спекою і посухою, що тривала кілька тижнів, повідомляє Бі-бі-сі.

За останніми даними, сильний шторм забрав життя щонайменше трьох дітей. Жертвами ураганів стали жителі Італії та Австрії, а також французького острова Корсика. В основному смертельні випадки пов'язані з падінням дерев.

На Корсиці пориви вітру, що досягали швидкості 224 км / год, вирвали з коренем дерева, пошкодили пересувні будинки-фругони і зруйнували наметові стоянки. Місцева влада повідомила про смерть 13-річної дівчинки - її вбило деревом, що впало на територію кемпінгу.

В результаті падіння дерева на Корсиці загинув 46-річний чоловік. Ще одна жінка померла після того, як в її машину врізався дах пляжного будиночка, зірваний вітром. Ще один чоловік і жінка загинули, перебуваючи в морі, в цілому 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через ризик погіршення ситуації майже 13 тис. осіб були евакуйовані з наметових містечок, проте в п'ятницю вранці місцева влада заявила, що ніч пройшла відносно спокійно.

Місцеві жителі розповіли, що шторм і ураган застали їх зненацька: ніяких попереджень від влади не надходило.

"Ми ніколи не бачили настільки сильних ураганів, як цей, можна подумати, що це тропічний шторм", - розповів власник ресторану на Корсиці Седрік Белл.

В Австрії деревами, що впали, вбило двох дівчаток, чотирьох і восьми років. Інцидент стався в Південному регіоні Каринтія. Мер регіону заявив, що постраждала від урагану територія схожа "на поле бою".

В Італії чоловік і жінка стали жертвами повалених дерев в регіоні Тоскана. Сильні вітри пронеслися через Венецію, зриваючи парасольки з місцевих кафе на площі Святого Марка і збиваючи цегляну кладку з дзвіниці собору.

В результаті урагану постраждали морські курорти в Тоскані і на півночі Лігурії. Регіональний лідер Тоскани Еудженіо Джані опублікував відео, на якому видно, як колесо огляду виходить з-під контролю через сильний вітер в Пьомбіно.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! pic.twitter.com/sVn9OeOfpM — Eugenio Giani (@EugenioGiani) August 18, 2022

В Іспанії як і раніше не стихають лісові пожежі: зупинити загоряння, що спалахнули в результаті аномальної спеки, не можуть навіть проливні дощі.

За цей рік Іспанія постраждала від 400 лісових пожеж через високу температуру і тривалі посушливі періоди, що спустошили понад 280 тис.гектарів землі - в три рази більше, ніж у 2021 році.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня стало відомо, що Європа страждає від найсильнішої посухи, яка може стати найгіршою за останні 500 років. Найбільшу річку Франції Луар місцями вже можна перейти вбрід.

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