Основні водні артерії Європи не поповнюються.

Європа страждає від найсильнішої посухи, яка може бути найгіршою за останні 500 років. Найбільшу річку Франції Луар місцями вже можна перейти вбрід.

Про це пише Guardian.

Зазначається, що посуха може призвести до драматичних наслідків для промисловості, вантажних перевезень, енергетики та харчової промисловості, як і дефіцит поставок та зростання цін через війну в Україні.

Основні водні артерії Європи не поповнюються і висихають через погіршення клімату - посушливих зим та рекордної спеки влітку.

"За останні 500 років не було інших подій, подібних до посухи 2018 року. Але цей рік, я думаю, гірше", - заявив представник Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії Андреа Тореті.

За його словами, існує "дуже високий ризик сухих умов" протягом наступних трьох місяців, додавши, що без ефективного пом'якшення інтенсивність і частота посух "різко зросте в Європі, як на півночі, так і на півдні".

Як раніше повідомляв УНІАН, Італія оголосила надзвичайний стан у регіонах навколо річки По, на яку припадає близько третини сільськогосподарського виробництва країни і яка зазнала найсильнішої посухи за 70 років.

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